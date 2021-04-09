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Мишустин поручил исключить отказы в прививках из-за нехватки вакцин от COVID-19

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил исключить отказы в прививках от COVID-19 из-за нехватки вакцин. Об этом он заявил на совещании о производстве и обращении вакцин, передает РИА Новости.

«Не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины», — сказал он.

Мишустин призвал организовать работу так, чтобы граждане могли планировать свое время. Он указал, что региональным властям надо активнее и оперативное работать с жалобами. Премьер отметил, что количество жалоб снижается в процентном соотношении.

Ранее премьер заявил, что необходимо снизить риски ввоза в Россию более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.

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