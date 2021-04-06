Назван главный источник появления новых штаммов коронавируса в России

Главным источником завозных случаев коронавируса в России стала Турция. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

По ее словам, из некоторых стран путешественники привозили или британский, или южноафриканский штамм вируса. «Но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — сказала она.

Попова отметила, что эпидемиологическая картина в Турции ухудшается, при этом большинство поездок россиян за границу приходится именно на эту страну. В связи с этим ведомство держит ситуацию на особом контроле.

Попова говорила, что в России выявлено уже более ста фактов инфицирования британским вариантом инфекции и десять — южноафриканским. Все эти случаи завозные. «Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено», — уточняла она.

Премьер-министр Михаил Мишустин предупреждал о возможном начале новой волны коронавируса в связи с подъемом заболеваемости на Западе. По одной из версий, третья волна может быть связана с распространением новых штаммов вируса.