Мишустин поручил подготовить новые меры против коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 9 апреля подготовить новые меры против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим поручением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин добавил, что важно продолжить исследование новых штаммов и не допустить их распространения.

По словам премьера, также важно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, так как многие хотят сделать прививку и такая возможность должна быть. «Все должно быть организовано удобно для людей», — заключил он.

Ранее Мишустин заявил, что в России существует вероятность третьей волны коронавируса. По его словам, некоторые эксперты связывают будущий подъем заболеваемости COVID-19 в стране с новой волной на Западе, и важно этого не допустить.