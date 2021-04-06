Мишустин предупредил о возможной третьей волне коронавируса в России

В России существует вероятность третьей волны коронавируса. Об этом предупредил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он указал, что некоторые эксперты связывают будущий подъем заболеваемости COVID-19 в стране с новой волной на Западе. «Важно этого не допустить», — сказал глава правительства.

Ранее о возможной третьей волне в России говорили заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев и исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По словам Авдеева, эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильна, но ее нельзя считать благополучной. Лиознов отмечал, что новый рост заболеваемости может произойти из-за распространения более заразных вариантов вируса.

30 марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что о третьей волне эпидемии свидетельствуют показатели заражений коронавирусом. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко назвал подобные разговоры преждевременными, указав, что каждый день темпы распространения инфекции снижаются.