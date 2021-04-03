В России спрогнозировали новый всплеск заболеваемости коронавирусом

В России к 15 апреля прогнозируется увеличение числа выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. Такие подсчеты приводит лаборатория Сбериндекс.

По оценке аналитиков, в середине месяца будет регистрироваться 15 тысяч новых заболевших COVID-19. Аналогичный всплеск ранее фиксировался в середине октября 2020 года и в феврале 2021-го.

Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

2 апреля в России за сутки число инфицированных коронавирусом возросло на 8792. Общее количество заразившихся достигло 4 563 056. Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 400 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 99 633 человека с подтвержденным диагнозом.

30 марта заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне эпидемии. Однако позже глава Минздрава Михаил Мурашко назвал преждевременными разговоры о третьей волне. По его словам, каждый день темпы распространения коронавирусной инфекции снижаются.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что третьей волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. Он допустил, что подъем возможен, но он не будет катастрофичным.