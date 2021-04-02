В России выявили 8792 новых случая коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8792. Общее количество инфицированных достигло 4 563 056, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 2 апреля.

8792 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки по состоянию на 2 апреля

Больше всего случаев — 1764 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (708 случаев) и Московская область (601 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Республике Тыва и Чукотском автономном округе (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 400 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 99 633 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9832. Всего выздоровел 4 186 251 пациент.