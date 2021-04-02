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Гинцбург рассказал о возможности передачи антител к коронавирусу через плаценту

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребенку через плаценту во время беременности, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости.

«Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — отметил он.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. В них указано, что коронавирус способен поражать плаценту беременной женщины, поэтому существует вероятность заражения плода в утробе. В ведомстве указали, что при среднем и тяжелом течении COVID-19 после выздоровления рекомендуется прерывание беременности на ранних сроках.

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