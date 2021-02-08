Минздрав сообщил о способности коронавируса проникать через плаценту в плод

Коронавирус способен поражать плаценту беременной женщины, поэтому существует вероятность заражения плода в утробе. Об этом сообщается в обновленных методических рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению COVID-19.

«Вероятны прямые вирусные поражения плаценты, в единичных наблюдениях показана возможность внутриутробного инфицирования», — говорится в документе. Там также указано, что на фоне инфекции у человека могут быть поражены стенки сосудов, кишечник, головной мозг, сердце, почки, селезенка, поджелудочная железа, возможна активизация хронических инфекционных процессов.

В рекомендациях по работе с такими пациентами указано, что при среднем и тяжелом течении COVID-19 после выздоровления рекомендуется прерывание беременности на ранних сроках. При отказе женщины проводится биопсия ворсин хориона или плаценты либо амниоцентез для определения хромосомных аномалий плода. В целом прогноз для матери и ребенка складывается из таких факторов, как срок беременности во время заражения, степень тяжести заболевания, наличие осложнений, применение противовирусной терапии, наличие «преморбидного фона»: курение, ожирение, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, заболевания дыхательной системы и ЛОР-органов.

Минздрав также сократил до пяти число препаратов, разрешенных для лечения коронавируса у взрослых. В терапии беременных допускается только рекомбинантный ИФН-α2b.