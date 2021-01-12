Россиянкам посоветовали воздержаться от беременности в пандемию коронавируса

Соотечественницам стоит воздержаться от планирования беременности в пандемию коронавируса. Такой совет дала директор Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева, передает «Говорит Москва».

По словам Ерофеевой, на данный момент точно неизвестно, как вирус влияет на организм матери. Эксперт уточнила, что для плода заражение SARS-CoV-2 может оказаться смертельным. Кроме того, большинство противовирусных препаратов очень тяжелые и обладают теми или иными побочными действиями.

Специалистка отметила, что планирование беременности стоит перенести на лето или осень, когда пандемия пойдет на спад. Она добавила, что врачи должны предупреждать женщин о трудностях вынашивания ребенка в пандемию и опасности препаратов.

Уже забеременевшим россиянкам Ерофеева рекомендовала относиться к себе максимально бережно, свести все контакты к минимуму.

Ранее сообщалось, что в Иркутске врачи спасли роженицу с полным поражением легких из-за коронавируса и ее ребенка, который оказался абсолютно здоров. Медики рассказали, что женщина заразилась на 32-й неделе беременности и сначала лечилась самостоятельно, но затем пошла в больницу. Там ей сделали обследование и поняли, что плод не получает достаточно кислорода и его надо срочно спасать. Женщине провели экстренное кесарево сечение и отвезли в реанимацию, где она провела почти два месяца на аппарате ИВЛ.