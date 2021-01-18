Россия
 
Последние новости
Стало известно о лишении Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею
В России 48-летнюю «Волгу» решили продать за миллионы рублей
Российские врачи спасли девочку с поражением всего организма после коронавируса
Жители российского города обнаружили в квартире соседа мумию
Бесследно пропавший в российском аэропорту кот нашелся спустя почти полгода
В Турции появятся представительства Facebook и Instagram
Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Москве пойдет под суд
В Болгарии родился ребенок с антителами против коронавируса
Экологи смогли задержать строительство «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач объяснила первый случай рождения ребенка с антителами к COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Антитела к вирусам передаются через плаценту и грудное молоко, так может быть и в случае с коронавирусом, заявила неонатолог Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова Анна Левадная. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что в Болгарии у женщины, зараженной коронавирусом SARS-CoV-2, родился ребенок, у которого специалисты подтвердили наличие антител к патогену.

Левадная объяснила, что до сегодняшнего дня считалось, что передача антител через плаценту невозможна, однако это может оказаться ошибочным мнением, что станет новой страницей в изучении COVID-19.

«Надо понимать, когда у ребенка был контакт с вирусом — может быть, во время родов. В принципе, антитела передаются через плаценту и могут циркулировать в крови у ребенка, в зависимости от того, о какой инфекции мы говорим, от нескольких недель до нескольких месяцев, но, как правило, не больше полугода», — сказала врач.

Вместе с тем, она допустила, что контакт с вирусом мог произойти и не через плаценту, а через грудное молоко.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Неонатолог назвала версии появления антител у новорождённого
В Болгарии родился ребенок с антителами против коронавируса
В России рассказали об антителах к коронавирусу в грудном молоке