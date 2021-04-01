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В России выявили 9169 новых случаев коронавируса

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9169. Общее количество инфицированных достигло 4 554 264, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 1 апреля.

9169
новых случаев коронавируса
выявлено в России за сутки по состоянию на 1 апреля

Больше всего случаев — 2151 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (710 случаев) и Московская область (560 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Республике Тыва и Магаданской области (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 383 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 99 233 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 247. Всего выздоровели 4 176 419 пациентов.

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