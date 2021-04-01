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Инфекционист объяснил отсутствие антител после вакцинации

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Антитела к коронавирусу не всегда появляются в крови после вакцинации, заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Его слова передает «Радио Sputnik».

На отсутствие антител также может повлиять некорректная система тестирования, добавил врач. Он рекомендует понаблюдать за динамикой их выработки, поскольку антитела могут образоваться позже.

Если у пациента все же не появляется иммунитет, то необходимо применить другие средства профилактики. «Существует перечень препаратов иммунотропной направленности», — пояснил Викулов.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в России вряд ли возможна третья волна коронавируса, поскольку у многих граждан уже выработался иммунитет. Он отметил, что в стране быстро растет иммунная прослойка населения за счет переболевших и вакцинированных.

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