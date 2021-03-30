В Роспотребнадзоре оценили возможность третьей волны коронавируса в России

В России вряд ли возможна третья волна коронавируса, поскольку у многих граждан уже выработался иммунитет. Такую оценку в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» высказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что в стране быстро растет иммунная прослойка населения за счет как переболевших, так и вакцинированных. «Поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», — пояснил эпидемиолог.

Покровский сослался на последние официальные данные о числе москвичей с антителами. Согласно ним, 44 процента жителей столицы имеют иммунитет. Он предположил, что благодаря прививочной кампании скоро удастся достигнуть цифры в 60 процентов. «А там уже и совсем недалеко и до 70 процентов, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается», — добавил он.

Ранее 30 марта замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщила о возможной третьей волне COVID-19 в России. По ее словам, об этом свидетельствуют высокие показатели заболеваемости.