Доктор Мясников назвал срок нового всплеска заболеваемости COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым в шоу «Полный контакт» назвал срок нового всплеска заболеваемости COVID-19. Запись их беседы, в которой доктор предсказал будущее коронавируса, опубликована на YouTube.

По словам доктора, после первой волны коронавируса, которая продлилась три месяца, наступил трехмесячный спад. Столько же продлилась и вторая волна. Затем некоторые решили, что наступил новый всплеск заболеваемости. Однако Мясников посчитал, что это была не третья волна, а фон перед ее началом. «На самом деле это было просто трехмесячное затишье», — объяснил специалист.

Врач выразил уверенность в том, что осенью россиян ожидает новая волна коронавируса. Кроме того, по мнению Мясникова, рост заболеваемости произойдет и в начале лета. «По моим подсчетам, будет еще и летом всплеск. В июне где-то, наверное», — спрогнозировал медик.

Он также напомнил зрителям, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни и смерти, и призвал их делать прививку и готовиться к новой волне. «Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая. И прививаться придется нам раз в год или раз в два года», — заключил доктор.

Ранее Мясников заявил, что в России существует риск возникновения третьей волны коронавируса. По словам доктора, для всех коронавирусов характерно течение волнами, и COVID-19 не исключение. Специалист подчеркнул, что лучшим способом подготовиться к такому сценарию является массовая вакцинация.