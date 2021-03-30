Доктор Мясников оценил риск третьей волны коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России существует риск возникновения третьей волны коронавируса. В Telegram-канале он оценил опасность такого развития ситуации и назвал лучшее решение по сохранению здоровья в пандемию.

По словам доктора, для всех коронавирусов характерно течение волнами, и COVID-19 не исключение. Он подчеркнул, что после первой и второй волн следовал спад, который длился по несколько месяцев. «И примерно через три месяца вместо того, чтобы пойти дальше вниз, опять подъем во многих странах — очевидная третья волна. У нас пока нет, но надо быть готовыми к этому», — отметил Мясников.

Специалист подчеркнул, что лучшим способом подготовиться к такому сценарию является массовая вакцинация. Ведущий также привел в пример страны Европы и заявил, что там ограничения не помогают избежать роста числа инфицированных. «Я думаю, что и сами должностные лица понимают, что эти все ограничения просто не работают», — отметил врач.

Мясников также уверен, что ограничения создают только иллюзию безопасности и приводят к тому, что люди не желают вакцинироваться. «Мы практически не вводили серьезных ограничений во вторую волну, не будет их и в третью. Потому что потом будет и четвертая, и пятая, и шестая», — заключил он.

Ранее Мясников заявлял, что самым трудным в процессе вакцинирования от коронавируса оказалось не создание вакцины, а привлечение россиян к записи на прививку. В беседе с ведущим Владимиром Соловьевым он возмутился нежеланием жителей страны защитить себя от вируса.