Мясников констатировал поражение Европы в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о действиях властей европейских стран во время третьей волны коронавируса. В Telegram-канале доктор констатировал поражение чиновников в борьбе с COVID-19 из-за череды ошибочных решений.

По словам специалиста, в течение последних недель в европейских государствах число инфицированных растет, несмотря на жесткие ограничения. Правительства европейских стран «издают хаотичные постановления», суть которых состоит в запрете того, что еще не запрещено. К примеру, что в Париже людей на улице штрафуют даже за спущенные с носа маски, заявил доктор.

Врач выразил уверенность в неэффективности этих мер. «Ведь совершенно очевидно, что все эти локдауны и прочее примитивно не работают», — считает Мясников.

Он добавил, что в то же время в ЕС возникли проблемы с тем, чтобы прививать население. «Смерть после вакцины от тромбоза у пациентки с множественными факторами риска к этим тромбозам привела к приостановке вакцинации», — объяснил врач. Мясников отметил, что это решение также усилило в людях неуверенность в необходимости делать прививку.

Доктор призвал европейские власти отказаться от политизации вакцин и понять, что «нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин — есть просто вакцины от ковида». Кроме того, он посоветовал странам ЕС брать пример с России и Китая и наращивать мощности медицинской системы, а не запирать людей по домам.

Ранее Мясников объяснил, почему рекомендует прививаться и тем, кто уже перенес коронавирус. Он сообщил, что прививка необязательна, но и никакого вреда не принесет. При этом антитела от нее будут устойчивее к новым мутациям, заверил специалист.