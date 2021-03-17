Мясников призвал россиян равняться на американцев

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новость о том, что в США уже ввели около 100 миллионов доз вакцин от COVID-19. Он похвалил американцев и призвал россиян равняться на них. Об этом доктор заявил в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Они поставили задачу первыми за 100 дней сделать 100 миллионов уколов, они молодцы. Нам надо брать с них пример», — сказал Мясников.

Телеведущий добавил, что россиянам не нужно ориентироваться на то, что вакцина действует два года, потому что точные сроки пока неизвестны.

«Мы не знаем. Два года? Дай Бог. Но уже мы перестали говорить о том, что она действует пожизненно. Многие так думали», — сказал Мясников. Он предположил, что благодаря различным мутациям коронавируса в будущем люди будут ставить вакцины примерно раз в год.

Ранее врач рассказал, какие типы болезней способны ослабить эффект вакцины от коронавируса. По его словам, пациенты с хроническими заболеваниями и онкологией не могут рассчитывать на 90-процентное действие прививки.