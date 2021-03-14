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Доктор Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком. По его словам, хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс, сообщает в воскресенье, 24 марта, РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять», — объяснил медик.

Кроме того, по его словам, данное заболевание желудка способно провоцировать боль в горле и осиплость голоса. В то же время, изжоги в такой ситуации может и не быть.

Ранее Мясников перечислил продукты, употребление которых позволит наиболее эффективно защититься от рака. В этот список он включил брокколи, куркуму, зеленый чай, а также красные фрукты и овощи, в которых содержится ликопин.

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