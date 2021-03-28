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Мясников напомнил россиянам об «инфекционном раке»

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рассказал, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака.

По его словам, около 50 разновидностей вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые и тем самым вызывать рак шейки матки, который убивает миллионы людей на планете. И это — инфекционная болезнь, напомнил врач.

«После попадания в клетку вирус входит в ее ДНК, вызывает там мутации, в результате которых клетка начинает перерождаться в рак», — объяснил Мясников.

Он также добавил, что вирус папилломы человека может вызывать рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин.

Чтобы защититься от вируса, врач посоветовал россиянам вакцинацию и регулярное медицинское обследование.

Ранее Мясников напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса. Доктор заметил, что молодые люди не болеют тяжело и чаще являются переносчиками, а «люди 60 плюс» вакцинацией «спасают себе жизнь».

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