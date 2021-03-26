Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от фруктовых соков из-за высокого содержания сахара. По его словам, такое ограничение позволит гражданам похудеть.

Мясников назвал пакетированный сок сахарным раствором. «Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями», — предупредил специалист.

Он добавил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве. «Меня это очень удивило. Они одинаково "вредные". Получается, мандарины вредные, как алкоголь. В плане похудения, конечно», — признался врач.

В то же время доктор напомнил о пользе цитрусовых. В них содержится витамин C, укрепляющий иммунитет. Помимо этого апельсиновый сок улучшает усвоение железа и полезен при гипогликемии. Одним из самых полезных среди цитрусовых Мясников счел грейпфрут. Однако соком из этого фрукта нельзя запивать антибиотики и статины, понижающие холестерин, так как он нейтрализует действие лекарств.

Ранее Мясников рассказал, как однажды попытался похудеть, но его старания оказались безуспешными: он лишь набрал вес. Телеведущий придерживался строгого режима на протяжении 10 дней, однако за это время его вес только увеличился с 88,5 до 89,5 килограмма. После взвешивания медик решил поужинать пельменями. К его удивлению, утром весы показали, что он похудел на полкило. Врач предположил, что благодаря высококалорийной пище организм перестал накапливать энергию и «решил ее отдать».