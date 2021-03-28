Доктор Мясников раскрыл главное преимущество украинской кухни

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл главное преимущество украинской кухни. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, рацион украинцев включает в себя очень много овощей и фруктов, которыми богата данная страна. Доктор подчеркнул, что для жителя Украины не проблема съесть килограмм того или другого в промежутке между приемами пищи.

Специалист считает, что следует позаимствовать из рациона украинцев большое количество растительной пищи. Однако врач отметил, что в нем есть и «не очень полезные вещи», в том много жирной и мучной еды, мяса и калорийных продуктов.

Ранее Мясников призвал отказаться от фруктовых соков из-за высокого содержания сахара. Согласно его мнению, такое ограничение позволит гражданам похудеть. Врач считает пакетированный сок сахарным раствором. «Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями», — предупредил специалист.