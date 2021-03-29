Доктор Мясников в одних трусах бросился в сугроб и призвал закаляться

Врач и телеведущий Александр Мясников, раздевшись до трусов, бросился в сугроб, скатился в реку и, купаясь, призвал подписчиков к закаливанию. Ролик об этом он опубликовал в Instagram.

В подписи к видео Мясников рассказал, что прилетел в Сибирь на день рождения друга. По словам доктора, праздник справляли в тайге.

«Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство», — сказал Мясников, находясь в ледяной реке. «Подтверждаю, как сибирячка», — написала ему в комментариях его коллега, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Мясников регулярно публикует ролики, в которых плавает в холодной воде или делает упражнения на морозе. Ранее в марте доктор Мясников прилетел в Мурманскую область и искупался в Баренцевом море при отрицательной температуре воздуха.