Вирусолог назвал четыре основных фактора снижения иммунитета весной

На снижение иммунитета весной влияют четыре фактора: холод, сырость, сильный ветер и плохое настроение, заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев. Его слова передает телеканал «360».

«Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний», — сказал он. Данные факторы, по словам врача, не уступают место коронавирусу, поэтому стоит ожидать роста простудных заболеваний.

Зуев добавил, что пандемия в Росси идет на снижение. Однако для окончательной победы над коронавирусом необходимо увеличивать темпы вакцинации. Все сомнения населения по поводу прививки, считает он, можно объяснить недостаточной культурой населения.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что третьей волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. Он допустил, что подъем возможен, но он не будет катастрофичным.