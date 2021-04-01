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Специалист по особо опасным инфекциям оценил риск локдауна в России

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Фото: Алексей Романов / «Коммерсантъ»

Риска третьей волны и локдауна в России нет, у населения сформировался достаточный коллективный иммунитет. Так ситуацию оценил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости в четверг, 1 апреля.

«Никаких рисков [третьей волны] нет, я думаю, это чисто статистические цифры. Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше», — сказал Жемчугов.

30 марта заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако позже глава Минздрава Михаил Мурашко назвал преждевременными разговоры о третьей волне. По его словам, каждый день темпы распространения коронавирусной инфекции снижаются.

За последние сутки в России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 4 554 264.

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