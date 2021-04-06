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В России произошел рост заболеваемости британским штаммом коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России выявлено уже 103 случая заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, южноафриканским вариантом вируса были инфицированы десять жителей страны.

Ранее 6 апреля в «Известиях» вышло интервью с Поповой, в котором она говорила о 81 случае британского штамма в стране и 6 — южноафриканского. Таким образом, новые данные указывают на рост заболеваемости завозными вариантами инфекции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин допустил вероятность третьей волны COVID-19 в России из-за роста заболеваемости на Западе. По одной из версий, новая волна может произойти в связи с распространением более заразных вариантов вируса.

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