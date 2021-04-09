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Мишустин поручил снизить риски завоза новых штаммов коронавируса в Россию

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Необходимо снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — сказал Мишустин. Он также отметил, что сейчас специалисты ведут проверку российских вакцины против новых штаммов вируса.

Премьер добавил, что крайне необходимо информировать людей о том, как действует вакцина, а также разъяснять, почему важно сделать прививку. Темпы вакцинации пожилых граждан, по его мнению, нужно увеличить и сделать процедуру более удобной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что чаще всего мутировавшие штаммы завозятся из Турции. Речь идет более чем о 100 вариантах британского штамма и десяти вариантах южноафриканского. Кроме того, за последние несколько недель заболеваемость в Турции выросла в несколько раз, ситуация осложняется очень быстро, заключила она.


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