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В России зарегистрировали тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса

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Фото: пресс-служба Минздрава РФ

В России зарегистрировали тест-систему «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», которая позволяет выявлять все штаммы коронавируса, циркулирующие на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает агентство РИА Новости.

«Получено регистрационное удостоверение (...) на набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале (мазках со слизистой носо- и ротоглотки)», — говорится в сообщении.

Также в ФМБА подчеркнули, что этот тест — самый быстрый на рынке.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что тест-системы для выявления британского и других штаммов коронавируса зарегистрированы в России.

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