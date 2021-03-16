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В России зарегистрированы тест-системы для выявления разных штаммов коронавируса

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Тест-системы для выявления британского и других штаммов коронавируса зарегистрированы в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского», — сказал глава Минздрава.

16 марта стало известно, что на территории России впервые выявлены два случая заражения южноафриканским вариантом коронавируса, который считается более заразным. Против этого штамма оказалась неэффективна вакцина AstraZeneca.

Ранее вирусолог Александр Лукашев говорил, что все существующие вакцины от коронавируса защищают от существующих штаммов вируса. При этом со временем, при появлении новых значимых мутаций, препараты каждый раз будут терять пять-десять процентов эффективности.

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