Раскрыто влияние новых штаммов коронавируса на тяжесть заболевания

Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости», — сказал он. Горелов добавил, что основное число заболевших среди несовершеннолетних приходится на детей 13-15 лет. Также дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть эпидемического процесса в России. Она пояснила, что при сравнении ситуации в разных странах, где были выявлены новые мутации, прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса нет.