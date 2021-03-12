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В Роспотребнадзоре назвали защищенную от британского COVID-19 группу россиян

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС назвала группу россиян, которая защищена от британского штамма коронавируса.

По ее словам, таким вариантом COVID-19 не смогут заразиться люди, которые переболели распространенными в России вариантами коронавируса. «Мы видим реакцию нейтрализации», — пояснила она.

Попова отметила, что это же касается и тех, кто привился вакцинами от COVID-19. Так, люди, привитые российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. «Также происходит по всем остальным штаммам», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса в России. Она пояснила, что если сравнивать ситуацию в разных странах, где были выявлены новые мутации, то прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса нет.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

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