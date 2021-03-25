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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 марта.

«Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», — сказал он.

В то же время премьер призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутых результатах и создавать тест-системы, которые могут выявлять мутирующие штаммы COVID-19.

Мишустин добавил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после формирования коллективного иммунитета.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что
большая часть ограничений, введенных из-за COVID-19, будет снята в России к осени. К этому времени все вернутся к нормальной жизни, полагает она.

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