Матвиенко назвала сроки отмены большей части ограничений из-за COVID-19

Большая часть ограничений, введенных из-за COVID-19, будет снята в России к осени. К этому времени все вернутся к нормальной жизни, анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости в среду, 24 марта.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что окончательно победить коронавирус в стране возможно после массовой вакцинации населения. По ее мнению, только редкие медицинские ограничения могут служить поводом для отказа от прививки.

В феврале спикер верхней палаты парламента заявляла, что основные коронавирусные ограничения в России будут отменены к концу мая.

За последние сутки в РФ выявлен 8861 случай заражения коронавирусом. Больше всего случаев — 1431 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (807 случаев) и Московская область (535 случаев).