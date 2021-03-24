В России выявили 8861 новый случай коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8861, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 24 марта.

8861 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 24 марта

Больше всего случаев — 1431 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (807 случаев) и Московская область (535 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Тыва (по одному случаю).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрирована 401 смерть пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 96 219 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 355. Всего выздоровели 4 098 400 пациентов.