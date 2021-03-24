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ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге похвалил борьбу России с пандемией COVID-19. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Россия установила самую высокую планку координации мер на всех уровнях: политическом, техническом, эпидемиологическом, социальном. Еще двумя критическими элементами были способность быстро увеличить уровень тестирования, действительно очень массовое, и второе — система здравоохранения, быстрый рост числа больничных мест», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Клюге также похвалил меры российских властей по поддержке медработников: в частности, он напомнил о социальном страховании для заразившихся коронавирусом или о финансовой поддержке семьям погибших врачей.

При этом он подчеркнул, что и ВОЗ, и другие страны могли сделать что-то лучше: например, усилить первичное звено системы здравоохранения. «Потому что мы не сможем выиграть битву в больницах, нужно эту борьбу изгнать из больниц», — отметил представитель ВОЗ.

18 марта Клюге заявил, что России необходимо ускориться с предоставлением данных о вакцине против коронавируса «Спутник V» с целью ее скорейшего одобрения. Разработчики российского препарата направили заявки на одобрение вакцины как в ВОЗ, так и в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

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