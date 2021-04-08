Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о пути попадания в Россию мутировавших штаммов коронавируса в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Поповой, чаще всего мутировавшие штаммы завозятся из Турции. Речь идет более чем о 100 вариантах британского штамма и десяти вариантах южноафриканского. Она подчеркнула, что больше всего людей прилетает в Россию из этой страны. Чаще всего это те, кто возвращается с отдыха.

За последние несколько недель заболеваемость в Турции выросла почти в четыре раза, отметила Попова. «Ситуация осложняется очень и очень быстро. И, к сожалению, негативная тенденция превалирует, пока не удается ее остановить», — заключила она.

Ранее Анна Попова посоветовала российским туристам отдыхать внутри страны и не выезжать за границу, чтобы не зависнуть на карантине за пределами России. По многим заграничным направлениям сейчас наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией, сказала она.