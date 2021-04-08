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Попова назвала способ избежать третьей волны коронавируса в России

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Третьей волны коронавируса в России получится избежать, если соблюдать правила профилактики. Такой способ назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает ТАСС.

По словам Поповой, россиянам надо «трепетно» относиться к правилам защиты от инфекции.

Она добавила, что почти 25 тысяч заразившихся коронавирусом россиян вернулись из-за границы с начала 2021 года.

Ранее Попова сообщила, что в России к осени возможен подъем заболеваемости коронавирусом. Она призвала задуматься о вакцинации и сделать это как можно скорее. По словам Поповой, коронавирусу станет «неинтересно» при вакцинации 60 процентов россиян, и он перестанет распространяться.

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