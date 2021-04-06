Роспотребнадзор назвал шесть регионов с превышением заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала шесть регионов России, где превышена заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Поповой, речь идет о Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, а также Карелии и Калмыкии. Она уточнила, что в указанных субъектах показатели выше среднероссийских.

Ранее Попова рассказала, что в России выявлено уже 103 случая заражения британским штаммом коронавируса, еще десять жителей оказались инфицированы южноафриканским вариантом.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что важно продолжить исследование новых штаммов COVID-19 и не допустить их распространения. Он также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой к 9 апреля подготовить новые меры против коронавируса.

Кроме того, Мишустин не исключил, что в России возможна третья волна коронавируса из-за новой волны на Западе.