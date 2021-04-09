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В России выявили 9150 новых случаев коронавируса

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Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9150 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 623 984 заражения в 85 регионах. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

9150
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594). Меньше всего — в Магаданской и Еврейской автономной областях, а также в Тыве — по 2.

Суточный показатель выздоровлений составил 9662, общий — 4 248 700.

За прошлые сутки умерли 402 человека, всего с начала пандемии выявлено 102 247 летальных исходов.

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