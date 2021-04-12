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ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса в мире

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Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о росте смертности от коронавируса в мире. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

«Мы сейчас наблюдаем рост случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост смертности в течение четырех недель», — отметил Гебрейесус.

По его словам, вакцинация является не единственным способом борьбы с COVID-19. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить защитный маски, прибегать к самоизоляции и другим мерам.

30 марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия — скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось. Как отмечалось ранее, связь COVID-19 с рынком в Ухане не удалось доказать.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.

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