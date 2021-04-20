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ВОЗ назвала сроки взятия коронавируса под контроль

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Фото: Christopher Black / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль, пишет «Интерфакс».

По его мнению, ситуация с распространением инфекции будет взята под контроль в ближайшие месяцы. «У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — сказал глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире, среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

Ранее Гебрейесус заявил, что скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.

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