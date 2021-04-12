Российский инфекционист объяснил рост заражений коронавирусом в мире

Рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от нынешних мер, введенных против распространения инфекции. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что не 100 процентов населения Земли имеет иммунитет к коронавирусу, причем как естественный, так и приобретенный.

«Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше — носителей», — сказал он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 12 апреля в мире выявлено 136 181 468 заражений коронавирусом. Умерли 2 938 804 человек. В России выявлено 8320 заражений.