В России выявили 8320 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8320 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 4 649 710 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 12 апреля.

8320 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки по состоянию на 12 апреля

Больше всего случаев — 1833 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (706 случаев) и Московская область (569 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (2 случая), Еврейской автономной области и Республике Тыва (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России умерли 277 человек с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране с начала пандемии скончались 103 263 человека с подтвержденным диагнозом.

Накануне число заразившихся коронавирусом за сутки составило 8702.