В России запатентовали еще один препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить через нос или ингаляционно. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о препарате «МИР-19», разработанном по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. «"МИР-19" — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — сказала Скворцова.