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Исследования первого в мире препарата от коронавируса завершились в России

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Вероника Скворцова
Вероника Скворцова
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В России завершились доклинические исследования антидота от коронавируса, его эффективность превышает 99 процентов. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, передает ТАСС в среду, 30 декабря.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года», — отметила Скворцова. Она подчеркнула, что если клинические испытания также подтвердят эффективность этой разработки, то она станет первым в мире противовирусным препаратом прямого действия.

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