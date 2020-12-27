В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку аналога лекарства от коронавируса, которым лечился президент США Дональд Трамп. Появление препарата ожидается в конце 2021 года, анонсировал ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, центр получил грант на разработку лекарства на основе моноклональных антител. «Это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только они будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — пояснил Гинцбург.

Кроме того, ведется разработка вакцины, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа. Так, технология позволит создавать препарат к различным штаммам одного и того же возбудителя или к различным вирусам. Также ученые создают «химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций». Директор центра напомнил, что этот фактор считается основной причиной смерти больных COVID-19 в стационаре.

Американский лидер и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом в октябре. Главу государства лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Трамп утверждал, что почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.