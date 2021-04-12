Солнечный свет оказался защитой от смерти из-за коронавируса

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что в регионах с большим количеством солнечного света наблюдается меньшее число смертей из-за COVID-19. При этом потенциальной защитой от коронавируса оказался определенный подтип ультрафиолетового света. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Journal of Dermatology.

Исследователи сопоставили все зарегистрированные случаи смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в континентальной части США с января по апрель 2020 года с уровнями ультрафиолета в 2474 округах США за тот же период. В итоге оказалось, что люди, живущие в районах с самым высоким уровнем воздействия ультрафиолета А (UVA), составляющего 95 процентов солнечного УФ-излучения, имели более низкий риск смерти от COVID-19 по сравнению с людьми, живущими в местах с более низким уровнем UVA. Анализ был повторен в Англии и Италии с теми же результатами.

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Ученые приняли во внимание такие сторонние факторы высокого риска заболевания и смерти, как возраст, этническая принадлежность, социально-экономический статус, плотность населения, загрязнение воздуха, температура и уровни инфекции в определенных районах. При этом эффект нельзя объяснить более высоким уровнем витамина D в организме, поскольку на его выработку влияет ультрафиолет В (UVB), а в исследовании рассматривались районы с недостаточным для этого уровнем UVB.

По одному из возможных объяснений, воздействие солнечного света заставляет кожу выделять оксид азота, который, как было показано в некоторых исследованиях, снижает способность вируса к репликации. Однако из-за того, что новая научная работа была обсервационной (а не контролируемым испытанием), точную причину и следствие по полученным результатам пока определить нельзя.