AstraZeneca изучит причины тромбоза после прививки

Британско-шведская компания AstraZeneca, производящая одноименную вакцину от коронавируса, изучит причину образования тромбов у привившихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В компании отметили, что уже работают над изменением описания препарата. «AstraZeneca (...) уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании после прививки умерли 19 человек. Глава Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Джун Рейн рассказала, что по состоянию на 31 марта известно о 79 случаях редкого образования тромбов среди 20 миллионов человек, получивших первую дозу вакцины.

В настоящее время четыре страны полностью запретили использование препарата на своей территории, пять стран приостановили вакцинацию для некоторых групп населения, а 75 стран продолжают его использование.