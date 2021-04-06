В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

Оксфордский университет и компания AstraZeneca приостановили испытания разработанной ими вакцины против коронавируса на детях и подростках на фоне ситуации с образованием тромбов у взрослых после применения препарата. Об этом сообщает Sky News.

По словам представителя университета, в ходе педиатрических испытаний вакцины никаких проблем не было, однако Оксфорд ожидает дополнительной информации от Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) перед продолжением вакцинации детей и подростков.

Ранее глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) — регулятора Евросоюза, отвечающего за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca и последующего образования тромбов. При этом он не уточнил, что именно вызывает такую реакцию.

О случаях образования тромбов после использования этой вакцины сообщали из разных стран: так, 3 апреля стало известно, что по этой причине в Великобритании за последние дни скончались семь человек.

Ранее EMA заявляло об отсутствии оснований для отказа от вакцины, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca. Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала продолжать вакцинацию этим препаратом.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.