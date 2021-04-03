Во Франции два человека скончались из-за тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Во Франции два человека скончались из-за тромбоза после прививки вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По данным ведомства, с 19 по 25 марта в стране были выявлены три случая тромбоза крупных вен после вакцинации препаратом AstraZeneca. При этом в двух из них пациенты умерли. Отмечается, что всего во Франции зарегистрировано 12 случаев подобных осложнений после прививки, четыре из них закончились летальным исходом.

Ранее сообщалось, что Нидерланды перестали прививать вакциной шведско-британской компании AstraZeneca граждан младше 60 лет. На данный момент использование препарата прекращено до среды, 7 апреля. Причиной этого стали новые сообщения о серьезных побочных эффектах после вакцинации у женщин в возрасте от 25 до 65 лет. В частности, были зафиксированы обширные тромбозы в сочетании с низким количеством тромбоцитов примерно через семь-десять дней после введения препарата.