Нидерланды перестали прививать вакциной от AstraZeneca людей младше 60 лет

Нидерланды перестали прививать вакциной шведско-британской компании AstraZeneca граждан младше 60 лет. Об этом сообщает издание De Limburger со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

На данный момент использование препарата прекращено до среды, 7 апреля. Причиной этого стали новые сообщения о серьезных побочных эффектах после вакцинации у женщин в возрасте от 25 до 65 лет. В частности, были зафиксированы обширные тромбозы в сочетании с низким количеством тромбоцитов примерно через семь-десять дней после введения препарата.

В марте Нидерланды уже приостанавливали использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Голландское управление по лекарственным средствам (MEB) приняло такое решение в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах, которые поступили из Дании и Норвегии.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также заявило об отсутствии оснований для отказа от применения этой вакцины.